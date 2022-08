"Sequestrato lo yacht di Berlusconi". Milionario inglese morto a Porto Cervo: drammatica svolta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Continuano le indagini su quanto accaduto a Porto Cervo, dove lo yacht Amore si è schiantato contro uno scoglio di Li Nibani: a causa del forte impatto ha parso la vita Dean Kronsbein, il 63enne britannico che si trovava a bordo, mentre la figlia 27enn ha ripotato fratture multiple ed è ricoverata in gravi condizioni. La dinamica è ancora tutta da accertare, ma intanto la Procura della Repubblica di Tempio ha indagato il comandante e Sequestrato anche la Sweet Dragon. Si tratta di un'imbarcazione appartenente alla famiglia di Silvio Berlusconi: fino a qualche ora fa il suo comandante era stato trattato come il salvatore dei superstiti dello yacht Amore, ma adesso è finito nel registro degli indagati per omicidio colposo e lesioni. Il comandante dell'imbarcazione che si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Continuano le indagini su quanto accaduto a, dove loAmore si è schiantato contro uno scoglio di Li Nibani: a causa del forte impatto ha parso la vita Dean Kronsbein, il 63enne britannico che si trovava a bordo, mentre la figlia 27enn ha ripotato fratture multiple ed è ricoverata in gravi condizioni. La dinamica è ancora tutta da accertare, ma intanto la Procura della Repubblica di Tempio ha indagato il comandante eanche la Sweet Dragon. Si tratta di un'imbarcazione appartenente alla famiglia di Silvio: fino a qualche ora fa il suo comandante era stato trattato come il salvatore dei superstiti delloAmore, ma adesso è finito nel registro degli indagati per omicidio colposo e lesioni. Il comandante dell'imbarcazione che si è ...

Libero_official : La Procura ha sequestrato l'imbarcazione della famiglia #Berlusconi e indagato il comandante per la sciagura di… - hxntr3ss_ : RT @infoitinterno: Porto Cervo, incidente in mare, sequestrato lo yacht dei Berlusconi - infoitinterno : Porto Cervo, incidente in mare, sequestrato lo yacht dei Berlusconi - MarcoliniGiulio : @_DAGOSPIA_ Lo yacht della foto non è quello di Bezos È uno yacht sequestrato ad un oligarca russo fermo in rada a Trieste - TgrRai : Yacht sugli scogli a Porto Cervo, in Sardegna: morto d'infarto l'armatore, un 63enne tedesco e 4 feriti, due gravi.… -