Se le foto dell'albergo non corrispondono alla realtà puoi chiedere un rimborso (Di mercoledì 3 agosto 2022) In questo periodo dell'anno il rischio è dietro l'angolo: lo splendido hotel che hai prenotato online per le vacanze sarà veramente quello ritratto nelle immagini? Ora, se l'aspettativa non è ripagata dalla realtà dei fatti potresti essere rimborsato. A dimostrarlo è la sentenza di un giudice di Milano che ha imposto il rimborso di una vacanza ad un turista milanese che ha prenotato un hotel su Booking a Vieste, in Puglia, che si è rivelato più brutto del solito. Non è stato rivelato il nome della struttura, ma, come ha riportato Wired, la denuncia si concentrava soprattutto sulla falsità delle immagini pubblicate online: l'albergo spacciava servizi come piscina e palestra che invece si sono rivelati essere poco più di una vasca da bagno e di qualche attrezzo buttato ...

