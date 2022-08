Schroeder | Putin vuole negoziare Peskov | ' Sì | ma alle nostre condizioni'

LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, Schroeder: Putin vuole una soluzione negoziata. Iniziata l’evacuazione della regione di Done… - carlo_conforti : RT @Alexme22Alex: Il Cremlino ha registrato il colloquio tra il presidente russo Vladimir #Putin e l'ex cancelliere tedesco Gerhard #Schro… - jabbaTM : RT @Alexme22Alex: Il Cremlino ha registrato il colloquio tra il presidente russo Vladimir #Putin e l'ex cancelliere tedesco Gerhard #Schro… - Enzoinformation : RT @Alexme22Alex: Il Cremlino ha registrato il colloquio tra il presidente russo Vladimir #Putin e l'ex cancelliere tedesco Gerhard #Schro… - Swiety000 : RT @Alexme22Alex: Il Cremlino ha registrato il colloquio tra il presidente russo Vladimir #Putin e l'ex cancelliere tedesco Gerhard #Schro… -

- Mosca conferma: Russia pronta a soluzione negoziale del conflitto in Ucraina, come annunciato dall'ex cancelliere tedescoche ha incontrato. Peskov: 'Pronti, ma a nostre condizioni'. In viaggio verso il Libano il mercantile che trasporta il primo grano partito dall'Ucraina dall'inizio della guerraIl controverso ex cancelliere tedesco Gerhardè appena tornato dal secondo viaggio a Mosca dall'inizio dell'invasione in Ucraina e dopo un incontro con Vladimirsi è detto convinto ...«Non c’è motivo per cui la consegna non debba avvenire», ha dichiarato il cancelliere tedesco. La visita di Schroeder a Putin. Intanto, per cercare di risolvere diplomaticamente una questione cruciale ...La guerra in Ucraina è giunta al 161esimo giorno. Per la prima volta Mosca accusa gli Usa di coinvolgimento diretto nelle operazioni militari nel Paese. Secondo l'Onu "dieci milioni di ucraini sono fu ...