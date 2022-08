Scamacca, Lucca, Viti, De Ligt e gli altri: perché i giovani più forti lasciano il calcio italiano? (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Serie A perde i suoi talenti. In questa sessione di mercato sono già 9 gli under 23 che hanno lasciato il Bel Paese per approdare in squadra estere. I club italiani da queste cessioni hanno incassato 187 milioni di euro che possono diventare 225 nel caso in cui scattino tutti i bonus. Questo fatto, però, sfavorisce lo sviluppo del nostro calcio che dovendo ripartire da zero dopo la seconda esclusione consecutiva dai Mondiali deve obbligatoriamente puntare sui giovani. Tra i nomi celebri che hanno lasciato la Serie A c’è Gianluca Scamacca. L’attaccante è passato dal Sassuolo al West Ham per 36 milioni di euro più 6 di bonus. Per i neroverdi si tratta della cessione più ricca della loro storia e, in generale, Scamacca è il terzo centravanti azzurro più pagato di sempre. Altro nome pesante è quello di Matthijs De ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Serie A perde i suoi talenti. In questa sessione di mercato sono già 9 gli under 23 che hanno lasciato il Bel Paese per approdare in squadra estere. I club italiani da queste cessioni hanno incassato 187 milioni di euro che possono diventare 225 nel caso in cui scattino tutti i bonus. Questo fatto, però, sfavorisce lo sviluppo del nostroche dovendo ripartire da zero dopo la seconda esclusione consecutiva dai Mondiali deve obbligatoriamente puntare sui. Tra i nomi celebri che hanno lasciato la Serie A c’è Gianluca. L’attaccante è passato dal Sassuolo al West Ham per 36 milioni di euro più 6 di bonus. Per i neroverdi si tratta della cessione più ricca della loro storia e, in generale,è il terzo centravanti azzurro più pagato di sempre. Altro nome pesante è quello di Matthijs De ...

