‘Saranno Campioni’: Cher Ndour, il nuovo fenomeno del calcio italiano che il Senegal potrebbe scipparci (Di mercoledì 3 agosto 2022) Cher Ndour è il nuovo potenziale fenomeno del calcio italiano. Un talento già affermatosi nelle giovanili azzurre e che lo scorso giugno ha contribuito alla conquista della Youth League (la Champions League dei giovani) con il Benfica portoghese, tra l’altro segnando anche un gol in finale (6-0 al Salisburgo), e diventando il primo italiano della storia ad alzare questo prestigioso trofeo. 18 anni appena compiuti lo scorso 27 luglio, Cher è nato a Brescia da papà Senegalese e mamma italiana. E proprio il suo nome di battesimo, nella lingua del Senegal di papà Paco, vuol dire “Uomo Saggio”. Da due anni si è trasferito in Portogallo nelle giovanili del club di Lisbona, che lo ha fatto subito esordire in Serie B ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022)è ilpotenzialedel. Un talento già affermatosi nelle giovanili azzurre e che lo scorso giugno ha contribuito alla conquista della Youth League (la Champions League dei giovani) con il Benfica portoghese, tra l’altro segnando anche un gol in finale (6-0 al Salisburgo), e diventando il primodella storia ad alzare questo prestigioso trofeo. 18 anni appena compiuti lo scorso 27 luglio,è nato a Brescia da papàese e mamma italiana. E proprio il suo nome di battesimo, nella lingua deldi papà Paco, vuol dire “Uomo Saggio”. Da due anni si è trasferito in Portogallo nelle giovanili del club di Lisbona, che lo ha fatto subito esordire in Serie B ...

