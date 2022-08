Sanzioni per Alina, la ginnasta di Putin. Ecco cosa rischia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove Sanzioni e misure restrittive contro personalità, funzionari pubblici e aziende russe coinvolte nella guerra in Ucraina. Il Dipartimento di Stato americano ha spiegato con un comunicato ufficiale che il primo provvedimento riguarda l’approvazione di restrizioni all’emissione di visti nei confronti di 893 tra politici e funzionari militari russi, perché coinvolti nella violazione della sovranità e integrità territoriale del popolo ucraino. Limitazioni simili per funzionari del governo che sostengono l’annessione della Crimea alla Russia, e per tre oligarchi russi: Andrey Melnichenko, Aleksander Ponomarenko e Dmitrij Pumpyanskij. Inclusi anche la Publichnoe Aktsionernoe Obschestvo Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat (MMK), uno dei maggiori produttori di acciaio al mondo, nonché il proprietario di maggioranza e presidente del ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 agosto 2022) Gli Stati Uniti hanno annunciato nuovee misure restrittive contro personalità, funzionari pubblici e aziende russe coinvolte nella guerra in Ucraina. Il Dipartimento di Stato americano ha spiegato con un comunicato ufficiale che il primo provvedimento riguarda l’approvazione di restrizioni all’emissione di visti nei confronti di 893 tra politici e funzionari militari russi, perché coinvolti nella violazione della sovranità e integrità territoriale del popolo ucraino. Limitazioni simili per funzionari del governo che sostengono l’annessione della Crimea alla Russia, e per tre oligarchi russi: Andrey Melnichenko, Aleksander Ponomarenko e Dmitrij Pumpyanskij. Inclusi anche la Publichnoe Aktsionernoe Obschestvo Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat (MMK), uno dei maggiori produttori di acciaio al mondo, nonché il proprietario di maggioranza e presidente del ...

Giorgiolaporta : Vorrei un impegno chiaro e netto da parta di #Meloni e #Salvini per cancellare quelle decine di migliaia di sanzion… - Agenzia_Ansa : Dagli Stati Uniti arrivano nuove sanzioni alla Russia per interferenze nelle elezioni, sia in Usa che in altri Paes… - kuzzupa : @GiovaQuez Questo qui pensava che le sanzioni alla Russia fossero inutili, poi ha preso un aereo per Mosca e si è f… - Giusepp65177349 : RT @AmbasciataUSA: .@SecBlinken: Oggi, gli Stati Uniti stanno imponendo più sanzioni economiche e restrizioni sui visti per garantire che c… - claudio_ts53 : RT @RaphaelRaduzzi: La LEGA manco si degna di votare l'emendamento per togliere le sanzioni agli over50 che non si sono vaccinati. CHE SCH… -