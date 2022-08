San Siro, presto nuovo progetto verrà inviato al Comune (Di mercoledì 3 agosto 2022) I documenti di Inter e Milan sul nuovo stadio, con il progetto aggiornato secondo le richieste dell’amministrazione comunale, che serviranno come base per il dibattito pubblico potrebbero arrivare entro la fine di questa settimana. Lo ha spiegato l’assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, Giancarlo Tancredi, nel corso della commissione consiliare dove è intervenuto in audizione Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 3 agosto 2022) I documenti di Inter e Milan sulstadio, con ilaggiornato secondo le richieste dell’amministrazione comunale, che serviranno come base per il dibattito pubblico potrebbero arrivare entro la fine di questa settimana. Lo ha spiegato l’assessore alla Rigenerazione urbana del, Giancarlo Tancredi, nel corso della commissione consiliare dove è intervenuto in audizione Calcio e Finanza.

