Salvini “Nomi ministri prima del voto è operazione trasparenza”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io per rispetto non mi vedo da nessuna parte, poi quello che farà ciascuno di noi lo decideranno gli italiani con ildel 25 settembre. Sul rendere notodelchi farà il ministro dell'Ecoa, degli Esteri o della Giustizia mi sembra unadi serietà enei confronti degli elettori, sono convinto che anche Meloni e Berlusconi si troveranno d'accordo”. Così il segretario della Lega, Matteo, a Radio Capital. “L'impegno e la passione ci sono 365 giorni l'anno, mancano 53 giorni al cambiamento del nostro Paese – aggiunge – Le sicurezze sono degli stolti ma c'è tanta voglia di serietà, stabilità e cambiamento di avere una coalizione compatta che non abbia i 5 Stelle, pezzi di sinistra e pezzi di Pd e che per 5 ...