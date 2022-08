Salute e Medicina – Asl di Viterbo: presentati i primi 4 progetti già operativi di telemedicina (Di mercoledì 3 agosto 2022) Questo pomeriggio, presso la sala conferenze della Cittadella della Salute di Viterbo, alla presenza dell’assessore regionale Alessio D’Amato e del direttore generale della Asl, Daniela Donetti, sono stati presentati 4 nuovi progetti di teleMedicina: la tele-dialisi peritoneale, il tele-Tao, la tele-radiologia domiciliare e la tele-cardiologia. Quest’ultima rivolta alla popolazione detenuta presente nella casa circondariale Mammagialla. Le linee di attività, già operative, si inseriscono nel percorso, avviato ormai da oltre un quinquennio, di implementazione di servizi di teleMedicina e di teleconsulto che la Asl di Viterbo ha progressivamente messo in campo su tutto il territorio provinciale, con una accelerazione che si è verificata in corrispondenza dell’emergenza ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) Questo pomeriggio, presso la sala conferenze della Cittadella delladi, alla presenza dell’assessore regionale Alessio D’Amato e del direttore generale della Asl, Daniela Donetti, sono stati4 nuovidi tele: la tele-dialisi peritoneale, il tele-Tao, la tele-radiologia domiciliare e la tele-cardiologia. Quest’ultima rivolta alla popolazione detenuta presente nella casa circondariale Mammagialla. Le linee di attività, già operative, si inseriscono nel percorso, avviato ormai da oltre un quinquennio, di implementazione di servizi di telee di teleconsulto che la Asl diha progressivamente messo in campo su tutto il territorio provinciale, con una accelerazione che si è verificata in corrispondenza dell’emergenza ...

italiaserait : Salute e Medicina – Asl di Viterbo: presentati i primi 4 progetti già operativi di telemedicina - info_lavoro : #ReggioEmilia #Medicale #Medicina/Salute #Sanitario #Ospedaliero ASSISTENTE DIURNO / NOTTURNO PRESSO OSPEDALE PUBBL… - v_lionetti : Brasile. Medici guidati da Londra separano gemelli siamesi. Il neurochirurgo: 'Intervento eccezionale'. Quei medici… - Ro_ber_ta__ : RT @fdragoni: 'Come si fa a costringere qualcuno a iniettarsi un vaccino per fermare la trasmissione del virus quando quel vaccino non è ef… - PigroMa : @ImolaOggi Ma un laureato in medicina al ministero della salute? No perché di questo come cazzo fai a fidarti? Nemmeno per lo 0,01% -