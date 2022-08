Sale l’ansia per il futuro di Di Maria: i tifosi non sanno come comportarsi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Angel Di Maria è senza dubbio uno dei migliori giocatori in assoluto della Juve, ma purtroppo c’è un problema che rischia di limitarlo. Sono state già diversi i colpi a effetto del mercato della Juventus in questa sessione di mercato estiva, ma quello che sicuramente fa sognare maggiormente i tifosi e l’arrivo dell’argentino Angel Di Maria, un ragazzo che sicuramente non è più di primo pelo ma che già in questa prima amichevole ha dimostrato ampiamente di poter essere un grandissimo giocatore. Ansa FotoDopo due anni di vittorie nel calcio italiano a Milano, con l’Inter nel 2021 e il Milan nel 2022, la Juventus sta cercando in tutti i modi di poter tornare finalmente a essere una squadra di primissimo piano all’interno delle campionato, con due quarti posti che sono stati davvero molto negativi. Per questo motivo il mercato sta mettendo ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 3 agosto 2022) Angel Diè senza dubbio uno dei migliori giocatori in assoluto della Juve, ma purtroppo c’è un problema che rischia di limitarlo. Sono state già diversi i colpi a effetto del mercato della Juventus in questa sessione di mercato estiva, ma quello che sicuramente fa sognare maggiormente ie l’arrivo dell’argentino Angel Di, un ragazzo che sicuramente non è più di primo pelo ma che già in questa prima amichevole ha dimostrato ampiamente di poter essere un grandissimo giocatore. Ansa FotoDopo due anni di vittorie nel calcio italiano a Milano, con l’Inter nel 2021 e il Milan nel 2022, la Juventus sta cercando in tutti i modi di poter tornare finalmente a essere una squadra di primissimo piano all’interno delle campionato, con due quarti posti che sono stati davvero molto negativi. Per questo motivo il mercato sta mettendo ...

alexturtle : Nel cuore sono presenti circa 30.000 neuroni, infatti quando ti sale l’ansia o hai le farfalle da innamoramento tut… - siaent_4b : Ma a voi quando guidate, non vi sale l’ansia che possa entrare una vespa o un Ape, farvi perdere il controllo e cau… - senza_n0me_ : Ho ricominciato a leggere libri. Pensavo di non esserne più capace, ma dopo le prime pagine il cervello corte veloc… - ros1_frag : d’inverno l’ansia mi sale per le interrogazioni, d’estate per chiedere a mio padre i passaggi -