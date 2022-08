Sabrina Ferilli contro la nuova copertina di Vanessa Incontrada | “Si sarà rotta le balle anche lei | meglio una posa in meno ma raccontare il suo lavoro”

(Di mercoledì 3 agosto 2022)è laprotagonista delladi Vanity Fair. E sull’onda del coro ‘Sei bellissima’, rivoltole da Piazza del Plebiscito, a Napoli, in occasione dell’evento ‘Uno come te- Trent’anni insieme’ dedicato a Gigi d’Alessio, il settimanale ha riesumato una questione delicata che, saltuariamente, incontra il dibattito pubblico: la difesa della bellezza a dispetto degli stereotipi tradizionali, di cui l’attrice è stata eretta a simbolo. Unache, come quella nella quale la conduttrice era apparsa senza veli, ha suscitato diverse reazioni e opinioni. A esprimere un notevole disappunto nei confronti della costante, medesima narrazione è stata, la quale sui social ha risposto a un utente che l’ha accusata di criticare la ...

fraversion : una Sabrina Ferilli categorica sulla copertina della Incontrada. - infoitcultura : Vanessa Incontrada celebrata da Vanity Fair: Sabrina Ferilli sbotta - FQMagazineit : Sabrina Ferilli contro la nuova copertina di Vanessa Incontrada: “Si sarà rotta le balle anche lei, meglio una posa… - sonfattacosi : RT @fraversion: una Sabrina Ferilli categorica sulla copertina della Incontrada. - briismydrug : RT @fraversion: una Sabrina Ferilli categorica sulla copertina della Incontrada. -

La copertina di Vanity Fair con Vanessa Incontrada non è andata giù a qualcuno. Tra questi c'è anche. La copertina in questione sarebbe passata inosservata con un titolo qualsiasi, invece la rivista ha scritto a caratteri cubitali un 'Sei bellissima' dietro il quale si nasconde un ...a Vanessa Incontrada lancia un messaggio con un pizzico di polemica dopo che è stata ritratta sulla copertina L'articoloa Vanessa Incontrada lancia una critica: "Basta ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ha ragione Sabrina Ferilli: Vanessa Incontrada, "s'è rotta le palle" di essere associata alla body positivity. O almeno così sembra dall'intervista pubblicata nell'ultimo numero di Vanity Fair, in cui ...