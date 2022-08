Russia: gli USA sono coinvolti direttamente nella guerra in Ucraina (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Russia ha affermato che gli USA sono coinvolti direttamente nella guerra in Ucraina. Secondo Mosca, la conferma sarebbe arrivata dopo l’intervista del vice capo dell’Intelligence Ucraina, Vadym Skibitsky, a Telegraph. Nell’intervista Skibitsky afferma che funzionari dell’Intelligence statunitense e Ucraina si sono consultati prima degli attacchi contro le forze russe. Per la Russia gli USA Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 3 agosto 2022) Laha affermato che gli USAin. Secondo Mosca, la conferma sarebbe arrivata dopo l’intervista del vice capo dell’Intelligence, Vadym Skibitsky, a Telegraph. Nell’intervista Skibitsky afferma che funzionari dell’Intelligence statunitense esiconsultati prima degli attacchi contro le forze russe. Per lagli USA

LaVeritaWeb : La sondaggista: «Centrodestra sempre avanti, le polemiche su fascismo e Russia non spostano voti, la gente chiede p… - rubio_chef : Gli USA usano il Kosovo per provocare la Serbia alleata della Russia per mettere in mezzo esercito Nato quindi mort… - SimonaMalpezzi : Emergono ulteriori ombre inquietanti sui rapporti tra la Lega e Russia. Comportamenti ambigui che non vengono sment… - angelo_falanga : SERBIA E TAIWAN: DUE “PUNTI CALDI” DELLA NUOVA “GUERRA FREDDA”La Nato minaccia di intervenire in Serbia - Paese tra… - AttilaAzureRive : RT @Gianl1974: In un briefing del ministero degli Esteri di oggi, Zakharova ha affermato che Washington sta destabilizzando la situazione n… -