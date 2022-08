Rugby | rilasciati i calendari della stagione 2022-2023 per quanto riguarda Coppa Italia e Top 10

(Di mercoledì 3 agosto 2022) La Commissione Organizzatrice GareFIR ha diramato idel Top 10 edelno, che si aprirà con lail 17 settembre, mentre il Top 10 scatterà l’1 ottobre. La finale diè fissata per l’8 aprile, lo Scudetto verrà assegnato il 27 maggio. Non cambia la formula del Top 10, con girone unico e qualificazione alle semifinali per le prime quattro squadre. Gare di andata e ritorno per le semifinali, finale in gara unica in campo neutro. Dalla Serie A ci sarà una sola promozione nel Top 10, mentre dal massimo campionato retrocederà la decima ed ultima ...

