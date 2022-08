Rugby femminile | Elisa Giordano | “Per i Mondiali mi prendo l’aspettativa Obiettivo superare il girone”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Mancano poco più di due mesi all’inizio dellaWorld Cup2022 in Nuova Zelanda e l’Italia di Andrea Di Giandomenico è nel pieno della preparazione in vista dell’impegno iridato. Un Mondiale in cui l’Italia sogna una storica qualificazione alla seconda fase, in unche comprende Usa, Canada e Giappone, ma un Mondiale non facile per delle ragazze non professioniste. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, infatti, parlache evidenzia come coniugare sport e lavoro non sia facile, soprattutto per un impegno importante e lungo come i. “Non posso nascondere che sia faticoso, ma con il tempo si impara ad organizzarsi e ad incastrare le cose. Aggiungiamoci che adesso stiamo preparando un Mondiale, quindi l’intensità e la durata degli allenamenti è ...