Rugani, possibile ritorno all'Empoli. Gli azzurri tentano il colpo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Rugani potrebbe ritornare ad Empoli: contesto dove calcisticamente ha cominciato la sua carriera in Serie A Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Rugani è corteggiato da diverse squadre di Serie A. Su tutte c'è anche l'offerta dell'Empoli: pronta a far ritornare il difensore in terra toscana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

