Rubano parte del pavimento di una Chiesa: carabinieri sulle tracce dei ladri (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – "È stato davvero un pugno nello stomaco. Confido nel lavoro delle forze dell'ordine". Così il sindaco di Aversa (Caserta) Alfonso Golia ha commentato il clamoroso furto avvenuto alla Chiesa dello Spirito Santo, ubicata in pieno centro, dove ignoti hanno portato via le maioliche dal pavimento, lasciando anche degli attrezzi di lavoro; non è improbabile che i malviventi volessero ritornarvi, visto che la chiesetta è chiusa al pubblico e sconsacrata. I carabinieri della Compagnia di Aversa, che indagano, hanno acquisito le immagini di telecamere di videosorveglianza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

