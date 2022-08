Ronaldo furioso per le parole di Ten Hag, potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Mirror scrive che Cristiano Ronaldo è furioso con ten Hag, che si è permesso di criticarlo pubblicamente per aver abbandonato l’Old Trafford in anticipo, durante l’amichevole contro il Rayo Vallecano nel weekend, dopo essere stato sostituito dal tecnico. Il quotidiano parla di rapporti tra i due che ormai “hanno toccato il fondo, con Ronaldo ancora più determinato a lasciare l’Old Trafford prima che la finestra di trasferimento si chiuda”. “Le critiche potrebbero essere l’ultima goccia per Ronaldo, che ha chiarito ai dirigenti dello United che vuole andarsene e trovare un club che possa offrirgli la Champions League”. Il club insiste a non volerlo vendere. La scorsa settimana l’agente del portoghese, Jorge Mendes, ha avuto un incontro con la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Mirror scrive che Cristianocon ten Hag, che si è permesso di criticarlo pubblicamente per aver abbandonato l’Old Trafford in anticipo, durante l’amichevole contro il Rayo Vallecano nel weekend, dopostato sostituito dal tecnico. Il quotidiano parla di rapporti tra i due che ormai “hanno toccato il fondo, conancora più determinato a lasciare l’Old Trafford prima che la finestra di trasferimento si chiuda”. “Le criticherol’ultimaper, che ha chiarito ai dirigenti dello United che vuole andarsene e trovare un club che possa offrirgli la Champions League”. Il club insiste a non volerlo vendere. La scorsa settimana l’agente del portoghese, Jorge Mendes, ha avuto un incontro con la ...

