Roma-Wijnaldum, ci siamo! Le ultime sulla trattativa con il PSG (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo diverse settimane di negoziazioni, Georginio Wijnaldum si appresta a diventare un nuovo giocatore della Roma. Accordo raggiunto nella serata di ieri con il PSG che, infine, ha deciso di accettare la richiesta di prestito da parte dei giallorossi. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, mancano solo gli ultimi dettagli e le consuete formalità burocratiche prima che il giocatore possa sbarcare nella Capitale, sostenere le visite mediche e approdare alla corte di José Mourinho. Wijnaldum Roma Accordo Il centrocampista olandese lascia quindi la Ligue 1 dopo appena una stagione dal suo arrivo a parametro zero dal Liverpool. Nell’unica annata con la maglia dei parigini, Wijnaldum ha collezionato 31 presenze, di cui solamente 18 da titolare, mettendo a ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo diverse settimane di negoziazioni, Georginiosi appresta a diventare un nuovo giocatore della. Accordo raggiunto nella serata di ieri con il PSG che, infine, ha deciso di accettare la richiesta di prestito da parte dei giallorossi. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabriziono, mancano solo gli ultimi dettagli e le consuete formalità burocratiche prima che il giocatore possa sbarcare nella Capitale, sostenere le visite mediche e approdare alla corte di José Mourinho.Accordo Il centrocampista olandese lascia quindi la Ligue 1 dopo appena una stagione dal suo arrivo a parametro zero dal Liverpool. Nell’unica annata con la maglia dei parigini,ha collezionato 31 presenze, di cui solamente 18 da titolare, mettendo a ...

