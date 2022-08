Roma. Trovati dai Carabinieri il mandante e due complici dell’omicidio di Shelaj Selavdi, l’albanese ucciso a Torvajanica due anni fa (Di mercoledì 3 agosto 2022) Cronache Cittadine Roma Torvajanica – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Cronache Cittadine– Idel Comando Provinciale dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in L'articolo Cronache Cittadine.

infoitinterno : Roma. Trovati dai Carabinieri il mandante e due complici dell’omicidio di Shelaj Selavdi, l’albanese ucciso a Torva… - ChristianASR27 : Oggi potrebbe esserci la conferma definitiva Risolti tutti i problemi e accordi trovati C A L MA ??????????… - Daniele64181695 : @CarloCalenda Non vinci neanche le elezioni del tuo condominio trovati un lavoro chiacchierone . Ma chi ti vota . I… - LorettaGarzena : Brignano che fa la il verso a 'quei pochi 1500' che si sono trovati a Roma, mi viene voglia di sputarlo... - ananassobasso : RT @Klau662: L’avevamo capito dall’appoggio a Gualtieri a sindaco di Roma Ma veramente pensate che mamma c’ha trovati per strada ? -

Doppio suicidio della coppia seguace dei Ramtha nel Forlivese: indagine archiviata È stato archiviato il fascicolo di indagine della Procura di Forlì sul doppio suicidio della coppia originaria di Roma, Paolo Neri e la moglie Stefania Platani , trovati morti il 21 maggio nella loro casa di Spinello, frazione di Santa Sofia sull'Appennino forlivese. I due, legati in passato alla scuola dei '... Calenda "Ho scelto responsabilità, rischio Italia come Venezuela" ROMA " "Sono stato combattuto tra due sentimenti: quello di andare da solo, preservando la purezza ... Ma alla fine, sul nucleo fondante di proposte, ci siamo trovati d'accordo". Renzi che farà "Lo ... Repubblica Roma Omicidio sulla spiaggia a Torvaianica, arrestati due colpevoli La vittima, il 38enne albanese Shelaj Selavdi, era stato freddato vicino a un chiosco nel 2020. In arresto il mandante 40enne Giuseppe Molisso e il cognato dell’uomo, Guido Cianfrocca, che ha procurat ... “Mai incontrato”, sorpresa Roma: il colpo si allontana Non finiscono i colpi di scena in questa sessione estiva di calciomercato: sembrava vicino, ma il colpo sembra allontanarsi ... È stato archiviato il fascicolo di indagine della Procura di Forlì sul doppio suicidio della coppia originaria di, Paolo Neri e la moglie Stefania Platani ,morti il 21 maggio nella loro casa di Spinello, frazione di Santa Sofia sull'Appennino forlivese. I due, legati in passato alla scuola dei '..." "Sono stato combattuto tra due sentimenti: quello di andare da solo, preservando la purezza ... Ma alla fine, sul nucleo fondante di proposte, ci siamod'accordo". Renzi che farà "Lo ... Nessuno lo cerca, trovato morto dopo 20 giorni. "Aveva un tumore" La vittima, il 38enne albanese Shelaj Selavdi, era stato freddato vicino a un chiosco nel 2020. In arresto il mandante 40enne Giuseppe Molisso e il cognato dell’uomo, Guido Cianfrocca, che ha procurat ...Non finiscono i colpi di scena in questa sessione estiva di calciomercato: sembrava vicino, ma il colpo sembra allontanarsi ...