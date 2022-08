leggoit : #Roma sprofonda, la mappa con i quartieri ad alto rischio voragini: ecco dove il pericolo è maggiore - infoitinterno : Roma sprofonda, Ispra pubblica il nuovo studio - Violett11315738 : RT @romatoday: Roma sprofonda, Ispra pubblica il nuovo studio: la zona sud è la più esposta alle voragini - romanoesaurito : RT @romatoday: Roma sprofonda, Ispra pubblica il nuovo studio: la zona sud è la più esposta alle voragini - Antincivili : RT @romatoday: Roma sprofonda, Ispra pubblica il nuovo studio: la zona sud è la più esposta alle voragini -

RomaToday

Leggi anche > Gualtieri, la sfida per: 'Strade asfaltate entro due anni, organizzeremo Expo 2030' La mappa delle voragini Mentre il sindaco Roberto Gualtieri , lancia la sfida per la sua città, ...Le informazioni intanto continuano ad essere raccolte e contribuiscono a monitorare un fenomeno che aè tutt'altro che raro. Le carte della suscettibilità alle voragini: fonte ISPRA ... Roma sprofonda, Ispra pubblica il nuovo studio: la zona sud è la più esposta alle voragini Le buche a Roma sono una piaga per la Capitale e i suoi cittadini. E probabilmente è la voragine che nel 2021 inghiottì due macchina a Tor Pignattara ad essere quella che ...Probabilmente è la voragine che nel 2021 ha finito con l’inghiottire due auto in via Zenodossio, nel quartiere di Tor Pignattara, quella che negli ultimi anni ha destato più impressione. La carta è fr ...