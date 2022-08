Roma, lanciata la petizione per aprire il Pronto Soccorso pediatrico all’Ospedale di Tor Vergata (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un nosocomio pediatrico di importanza strategica chiuso però da anni nell’indifferenza delle Istituzioni. Ed è per questo che i cittadini si sono attivati lanciando una petizione (al momento online) per chiedere “l’apertura urgente del Pronto Soccorso pediatrico presso il Policlinico TorVergata”. Perché a Tor Vergata non c’è un Pronto Soccorso pediatrico L’apertura del polo è incappata nell’intrigato labirinto della burocrazia e oggi tale servizio, ritenuto essenziale dai cittadini, non è attivo. “Noi vogliamo garantire l’assistenza sanitaria ai nostri figli”, ci dice il promotore della petizione. Del resto negli ultimi mesi poi diversi episodi hanno evidenziato l’importanza di avere un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un nosocomiodi importanza strategica chiuso però da anni nell’indifferenza delle Istituzioni. Ed è per questo che i cittadini si sono attivati lanciando una(al momento online) per chiedere “l’apertura urgente delpresso il Policlinico Tor”. Perché a Tornon c’è unL’apertura del polo è incappata nell’intrigato labirinto della burocrazia e oggi tale servizio, ritenuto essenziale dai cittadini, non è attivo. “Noi vogliamo garantire l’assistenza sanitaria ai nostri figli”, ci dice il promotore della. Del resto negli ultimi mesi poi diversi episodi hanno evidenziato l’importanza di avere un ...

