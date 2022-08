Roma, Galleria Giovanni XXIII: perdita d’acqua segnalata da oltre 2 mesi ma nessuno interviene (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ormai da mesi tantissimi pendolari che attraversano la famosa e “avveniristica” Galleria Giovanni XXIII si sono accorti di una perdita d’acqua che insiste sulla carreggiata in direzione Gemelli appena dopo l’ingresso del tunnel. perdita d’acqua già segnalata dai cittadini Come se non bastasse, già lo scorso anno infatti, la medesima perdita d’acqua era stata segnalata da un pendolare con PEC e svariate telefonate agli organi preposti. Solo settimane dopo la perdita era stata risolta. I cittadini chiedono sicurezza ed interventi per la Galleria XXIII Il tratto di strada interessato dalla perdita infatti è cosparso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ormai datantissimi pendolari che attraversano la famosa e “avveniristica”si sono accorti di unache insiste sulla carreggiata in direzione Gemelli appena dopo l’ingresso del tunnel.giàdai cittadini Come se non bastasse, già lo scorso anno infatti, la medesimaera statada un pendolare con PEC e svariate telefonate agli organi preposti. Solo settimane dopo laera stata risolta. I cittadini chiedono sicurezza ed interventi per laIl tratto di strada interessato dallainfatti è cosparso ...

