Roma, anziano scippato da un marocchino lo insegue e lo fa arrestare dai poliziotti (Di mercoledì 3 agosto 2022) A 70 anni suonati non si è arreso: come un ragazzino ha inseguito il suo scippatore per centinaia di metri, poi al primo incrocio con un poliziotto glielo ha indicato e lo ha fatto arrestare. Una storia eroica, quella di un anziano Romano, che ieri, nel centralissimo quartiere di Prati, è stato protagonista di un inseguimento alla Pietro Mennea, dopo aver subito lo scippo da un giovane extracomunitario che aveva la metà dei suoi anni. L’anziano che rincorre il marocchino e recupera la collanina Al 70enne era stata strappata dal collo la catenina d’oro mentre passeggiava in pieno centro nella capitale. Un forte strattone e lui, anziano ma ben messo, si è immediatamente ripreso dal colpo e si è lanciato all’inseguimento del ladro, fino all’arrivo dei ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) A 70 anni suonati non si è arreso: come un ragazzino ha inseguito il suore per centinaia di metri, poi al primo incrocio con un poliziotto glielo ha indicato e lo ha fatto. Una storia eroica, quella di unno, che ieri, nel centralissimo quartiere di Prati, è stato protagonista di un inseguimento alla Pietro Mennea, dopo aver subito lo scippo da un giovane extracomunitario che aveva la metà dei suoi anni. L’che rincorre ile recupera la collanina Al 70enne era stata strappata dal collo la catenina d’oro mentre passeggiava in pieno centro nella capitale. Un forte strattone e lui,ma ben messo, si è immediatamente ripreso dal colpo e si è lanciato all’inseguimento del ladro, fino all’arrivo dei ...

SecolodItalia1 : Roma, anziano scippato da un marocchino non si arrende: lo insegue e lo fa arrestare dai poliziotti… - fanpage : La scoperta dopo 20 giorni dal decesso - Cinzia242 : RT @romatoday: Muore in casa da solo, il corpo scoperto dopo 20 giorni dal decesso - romatoday : Muore in casa da solo, il corpo scoperto dopo 20 giorni dal decesso - CorriereCitta : Choc a Roma: anziano solo e malato morto in casa da 20 giorni -