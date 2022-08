Riccione, sorelle travolte dal treno. Senza scarpe sulle rotaie (Di mercoledì 3 agosto 2022) La tragica morte di Alessia e Giulia Pisanu di appena 15 e 16 anni resta avvolta nel mistero. Le due sorelle sono state travolte da un treno in corsa alla stazione di Riccione e uccise, ma molte cose ancora non tornano in questa drammatica vicenda. I macchinisti - si legge sul Corriere della Sera - vedono le ragazze tra le rotaie. Frenano, lampeggiano, suonano la sirena. La scena dura 12 secondi, devastanti. La sedicenne rimane lì in mezzo, qualcuno testimonia di averla vista guardare il Frecciarossa che le viene addosso, altri che è rivolta dall’altro lato. Intanto anche Alessia è scesa sui binari, forse per avvertire la sorella del pericolo, forse capisce che ormai è troppo tardi e tenta di tornare indietro Senza gli stivali che si è tolta poco prima, chissà perché. Segui su ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 3 agosto 2022) La tragica morte di Alessia e Giulia Pisanu di appena 15 e 16 anni resta avvolta nel mistero. Le duesono stateda unin corsa alla stazione die uccise, ma molte cose ancora non tornano in questa drammatica vicenda. I macchinisti - si legge sul Corriere della Sera - vedono le ragazze tra le. Frenano, lampeggiano, suonano la sirena. La scena dura 12 secondi, devastanti. La sedicenne rimane lì in mezzo, qualcuno testimonia di averla vista guardare il Frecciarossa che le viene addosso, altri che è rivolta dall’altro lato. Intanto anche Alessia è scesa sui binari, forse per avvertire la sorella del pericolo, forse capisce che ormai è troppo tardi e tenta di tornare indietrogli stivali che si è tolta poco prima, chissà perché. Segui su ...

