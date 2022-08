"Renzi? Scambio nelle culle": Sallusti, l'aneddoto su Berlusconi sconvolge lo studio (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Matteo Renzi è di centrodestra". Parola di Alessandro Sallusti che, intervenuto a In Onda, non ha dubbi: "Silvio Berlusconi ha sempre sostenuto fosse il suo erede". Nella puntata di martedì 2 agosto, il direttore di Libero racconta un particolare inedito a Marianna Aprile e Luca Telese. "Una volta Berlusconi mi raccontò che il problema è la malasanità italiana, perché in ospedale c'era due neonati: Renzi e Alfano...". Poi prosegue: "Il suo era Renzi, ma hanno scambiato i bambini nelle culle e lui si è trovato con Alfano". Immediata la reazione della conduttrice: "Chiudiamo la puntata con questa immagine terribile". Poco prima il direttore si è soffermato su un'altra alleanza, quella appena suggellata tra Partito democratico e Azione: "Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Matteoè di centrodestra". Parola di Alessandroche, intervenuto a In Onda, non ha dubbi: "Silvioha sempre sostenuto fosse il suo erede". Nella puntata di martedì 2 agosto, il direttore di Libero racconta un particolare inedito a Marianna Aprile e Luca Telese. "Una voltami raccontò che il problema è la malasanità italiana, perché in ospedale c'era due neonati:e Alfano...". Poi prosegue: "Il suo era, ma hanno scambiato i bambinie lui si è trovato con Alfano". Immediata la reazione della conduttrice: "Chiudiamo la puntata con questa immagine terribile". Poco prima il direttore si è soffermato su un'altra alleanza, quella appena suggellata tra Partito democratico e Azione: "Non ...

