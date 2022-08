Renato Sanches - Paris Saint Germain affare fatto, Milan addio (Di mercoledì 3 agosto 2022) Renato Sanches si allontana sempre più dal Milan e, di contro, si avvicina al Paris Saint - Germain. Secondo quanto riporta oggi L'Equipe, nella tarda serata di ieri, il club campione di Francia e il ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022)si allontana sempre più dale, di contro, si avvicina al. Secondo quanto riporta oggi L'Equipe, nella tarda serata di ieri, il club campione di Francia e il ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, contatti con #Mendes per #RenatoSanches. Per la difesa l'obiettivo principale è… - AntoVitiello : Accordo raggiunto tra Chelsea e Aston Villa per il trasferimento a titolo definitivo di Carney #Chukwuemeka. Il… - lucabianchin7 : Notizia L’Equipe: il Psg ha preso Renato Sanches per 15 milioni. #Milan - KierrePalulu20 : @stefatien @Francio_10 Ma porca troia,ma se ho anche detto tutto sto casino per voi che iniziate a sfottere per Ren… - LeBombeDiVlad : ?? #Milan: #RenatoSanches verso il #PSG ?? La cifra #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -