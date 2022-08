Registrava falsi tamponi negativi e vaccinazioni mai eseguite: arrestato un farmacista di Cuneo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Registrava tamponi negativi mai effettuati, ma anche vaccinazioni mai eseguite per persone sprovviste di green pass. Un farmacista, originario della provincia di Cuneo, è stato arrestato dai carabinieri del Nas di Alessandria, coordinati dalla procura di Asti, con l’accusa di “falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” e “somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica” nei confronti di persone che necessitavano di andare a lavorare o di recarsi all’estero, soprattutto in Francia. L’inchiesta ha portato inoltre all’individuazione di venti indagati. Le indagini sono iniziate in seguito al sequestro di quattro flaconi di vaccino scaduti e al rinvenimento di 400 siringhe abbinate per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022)mai effettuati, ma anchemaiper persone sprovviste di green pass. Un, originario della provincia di, è statodai carabinieri del Nas di Alessandria, coordinati dalla procura di Asti, con l’accusa di “tà materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” e “somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica” nei confronti di persone che necessitavano di andare a lavorare o di recarsi all’estero, soprattutto in Francia. L’inchiesta ha portato inoltre all’individuazione di venti indagati. Le indagini sono iniziate in seguito al sequestro di quattro flaconi di vaccino scaduti e al rinvenimento di 400 siringhe abbinate per la ...

