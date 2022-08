Pall_Gonfiato : #Ravezzani su #Leao: “Vuole gli stessi soldi di #Vlahovic. Rinnovo impraticabile, meglio venderlo” -

AreaNapoli.it

E' solo un passaggio del pensiero di Fabioa Tutto Calcio. Il direttore di TeleLombardia attacca infatti siache Ibra e dice Poi aggiunge: 'prendi Ibra , perchè a livello europeo non ......sia per Pioli che per, due dei protagonisti più importanti dell'annata del Milan, che sogna questo scudetto. In merito all'allenatore rossonero è intervenuto il giornalista Fabioche ... Ravezzani: 'Pretende 8 milioni di euro, nessuno lo vuole'