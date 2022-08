Rapporto Svimez, anticipazioni 2022: investimenti crescono più al Nord ma al Sud bene le costruzioni (ecobonus 110% e Pnrr) (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nel 2022 dovrebbero frenare soprattutto i consumi delle famiglie italiane meno abbienti, sui cui bilanci incide maggiormente l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. Lo dice Svimez, nel corso della conferenza stampa alla Camera sulle anticipazioni 2022, cui sono intervenuti il presidente Adriano Giannola e il direttore Luca Bianchi. “Un’asimmetria tra famiglie che si traduce meccanicamente in un’asimmetria territoriale sfavorevole al Sud, dove più di un terzo delle famiglie si posiziona nel primo quintile di spesa familiare mensile equivalente, contro il 14,4% del Centro e meno del 13% nel Nord“, fanno notare. Gli investimenticrescono al Sud più che al Nord nel 2022: +12,2% contro il +10,1%. Al Sud però spingono la crescita ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 agosto 2022) Neldovrebbero frenare soprattutto i consumi delle famiglie italiane meno abbienti, sui cui bilanci incide maggiormente l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. Lo dice, nel corso della conferenza stampa alla Camera sulle, cui sono intervenuti il presidente Adriano Giannola e il direttore Luca Bianchi. “Un’asimmetria tra famiglie che si traduce meccanicamente in un’asimmetria territoriale sfavorevole al Sud, dove più di un terzo delle famiglie si posiziona nel primo quintile di spesa familiare mensile equivalente, contro il 14,4% del Centro e meno del 13% nel“, fanno notare. Glial Sud più che alnel: +12,2% contro il +10,1%. Al Sud però spingono la crescita ...

