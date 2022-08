Rapporti Cina-USA: la “guerra latente” che sta già cambiando il mondo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Cresce ancora la tensione tra Stati Uniti e Cina intorno a Taiwan. L’elemento di rottura attuale è sotto gli occhi di tutti: l’arrivo sull’isola della speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi. Pechino in queste ore “mostra i muscoli” e lancia diverse esercitazioni militari lungo tutta la sua costa mediorientale, mentre gli Stati Uniti schierano le proprie unità della Flotta del Pacifico. A terra invece si susseguono immagini di carri armati di Pechino verso la provincia di Fujian. Aumentando le tensioni e le preoccupazioni taiwanesi su un’imminente azione di forza da parte cinese. Le relazioni Cina-USA non potrebbero essere delle peggiori, aldilà della guerra in Ucraina, che ha influito non poco a riscaldare le tensioni attorno al “caso gemello” di Taiwan. I due giganti economici hanno in realtà raffreddato i loro ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 3 agosto 2022) Cresce ancora la tensione tra Stati Uniti eintorno a Taiwan. L’elemento di rottura attuale è sotto gli occhi di tutti: l’arrivo sull’isola della speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi. Pechino in queste ore “mostra i muscoli” e lancia diverse esercitazioni militari lungo tutta la sua costa mediorientale, mentre gli Stati Uniti schierano le proprie unità della Flotta del Pacifico. A terra invece si susseguono immagini di carri armati di Pechino verso la provincia di Fujian. Aumentando le tensioni e le preoccupazioni taiwanesi su un’imminente azione di forza da parte cinese. Le relazioni-USA non potrebbero essere delle peggiori, aldilà dellain Ucraina, che ha influito non poco a riscaldare le tensioni attorno al “caso gemello” di Taiwan. I due giganti economici hanno in realtà raffreddato i loro ...

Nonnadinano : RT @uaworldit: La Cina è politicamente indifferente all'Ucraina, la vede solo in maniera spersonificata, come una zona di transito. La Cina… - uaworldit : La Cina è politicamente indifferente all'Ucraina, la vede solo in maniera spersonificata, come una zona di transito… - L_orenzo_A : @TechCorsair La mia visione è anche peggio, ed è che gli USA vogliono mostrare alla Cina di avere le palle perché n… - corsiebel : RT @ChanceGardiner: A Biden non gliene frega nulla di 'difendere Taiwan'. Sta solo fingendo di essere contro la Cina per crearsi un alibi p… - LianaCiccina : RT @uolller: @CarloCalenda @Azione_it A proposito di amici di Putin, #Calenda, un promemoria ?? non esaustivo dei rapporti #Piddì-Russia. P… -