Questo è il vero motivo per cui Ryan Gosling ha accettato di interpretare Ken nel film Barbie (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ryan Gosling ha una giustificazione molto convincente per aver accettato di interpretare Ken nel film di Greta Gerwig su Barbie. Eccola spiegata in Questo articolo. Foto Ansa La scelta di Greta Gerwig di volere a tutti i costi Ryan Gosling per interpretare Ken nella sua versione di Barbie, aveva fatto storcere il naso a più di un fan. Che immaginavano, nella parte del fidanzato (asessuato?) della celebre bambola, un attore più giovane e più… bambolotto. Invece, il protagonista del film Netflix The gray man è stato felicissimo di accettare la parte. Certo, la presenza della regista e di Margot Robbie hanno sicuramente influito sul suo sì. Ma a spingerlo davvero ... Leggi su amica (Di mercoledì 3 agosto 2022)ha una giustificazione molto convincente per averdiKen neldi Greta Gerwig su. Eccola spiegata inarticolo. Foto Ansa La scelta di Greta Gerwig di volere a tutti i costiperKen nella sua versione di, aveva fatto storcere il naso a più di un fan. Che immaginavano, nella parte del fidanzato (asessuato?) della celebre bambola, un attore più giovane e più… bambolotto. Invece, il protagonista delNetflix The gray man è stato felicissimo di accettare la parte. Certo, la presenza della regista e di Margot Robbie hanno sicuramente influito sul suo sì. Ma a spingerlo dav...

AntoVitiello : #DeKetelaere a Mtv: “Di solito sono molto calmo ma ero molto emozionato dall’interesse del Milan. Non sapevo come r… - gparagone : Lo conosciamo perché HA CURATO le persone. Andrea Stramezzi, un grande abbraccio per questo medico (vero), CANDIDA… - ScaltritiLab : Il problema più grande dei cosiddetti novax non è quello di non essere vaccinati. Il vero dramma sono i film che si… - JoeHD23 : @borghi_claudio è vero questo? - Snoopy60658293 : RT @Moonlightshad1: Hanno reso Conte unica opzione spendibile senza dover fare i conti con coscienza e dignità proprio quelli che l'hanno p… -