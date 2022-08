(Di mercoledì 3 agosto 2022) C’è finalmente una data per il match delitaliano dei pesi. Il combattimento si svolgerà infatti anella serata di venerdì 21. A sfidarsi sul ring all’interno del Teatro Italia di via Bari 19, nel quartiere Nomentano della Capitale saranno Francesco(11-2-0, 9KO) e Francesco(15-1-0, 5KO). Si tratta di una location speciale per il combattimento in quanto la Opi Since ’82 ha siglato un accordo con il Teatro Italia, che tornerà ad ospitare ilitaliano dopo gli storici incontri degli anni ’50 e ’60. Alessandro Cherchi, co-founder di Opi Since ’82, ha spiegato: “Riteniamouna piazza caldissima con il solo bisogno di trovare una qualità manageriale. Vogliamo che i pugilini ...

sportface2016 : #Pugilato, #Sarchioto e #Russo si sfideranno il 21 ottobre a Roma per il titolo #Superwelter - FedPugilistica : ?????? Italiano Superwelter ?? Francesco Russo ???? Francesco Sarchioto ?? Roma ?? Teatro Italia ?? 21/10 p.v. ??… -

Agenzia ANSA

Nella categoria dei Superwelter ci sarà poi il confronto tra Francesco(13v1s), anche lui ... Una grande serata di sport dedicata agli amanti del, dunque, quella di sabato, che sarà ...Per quanto riguarda il resto del programma, nei Medi, Giovanniha sconfitto per Kot alla prima ripresa Samir Nasim, Francesco Russo - sempre nella categoria dei Medi - ha superato per ... Pugilato:match tricolore a Roma;21/10 per titolo superwelter La Opi Since '82, con la collaborazione della Phoenix Gym e della Boxe Arcesi, aprirà la stagione organizzativa autunnale con un evento simbolico, e già stimolante per gli appassionati: il match per i ...Ariccia - Grande serata di Boxe ieri sera in piazza di Corte con il ring a cielo aperto con il Premio Boxe Ariccia. Partecipata la visione della riunione Italia vs Canada diletta ...