Prezzi benzina, nuovi tagli e proroga sconto fino a settembre. I sindacati protestano: “Risorse insufficienti” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Prezzi benzina, calo e sconti nelle ultime ore per il carburante in Italia. Intanto, lo sconto sulle accise dovrebbe essere prorogato fino al mese di settembre. nonostante ciò, i sindacati protestano perché non è abbastanza. Prezzi benzina, nuovi tagli e proroga sconto fino a settembre Si registrano nelle utile ore un calo dei Prezzi per diesel e benzina. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di tre centesimi al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP, Q8 e Tamoil registriamo ribassi di 2 cent/litro su ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 agosto 2022), calo e sconti nelle ultime ore per il carburante in Italia. Intanto, losulle accise dovrebbe esseretoal mese di. nonostante ciò, iperché non è abbastanza.Si registrano nelle utile ore un calo deiper diesel e. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di tre centesimi al litro iconsigliati die gasolio. Per IP, Q8 e Tamoil registriamo ribassi di 2 cent/litro su ...

