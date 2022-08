Presentato progetto Waterfront di Trapani, proposta di rigenerazione per la città (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. - (Adnkronos) - Trapani avrà il suo Waterfront, una proposta di rigenerazione che punta a cancellare degrado, abbandono, cantieri dismessi e a recuperare e potenziare attività produttive trascurate, quali la pesca, la piccola cantieristica, il mercato del pesce. E, naturalmente, le relazioni umane. E' il progetto Presentato stamane alla stampa dal sindaco Giacomo Tranchida, dal presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, e dai rappresentanti del raggruppamento temporaneo di progettisti che si è aggiudicato il concorso internazionale, avviato nel novembre 2020. Si tratta - si sottolinea- di una grande occasione per la città che, con un progetto complessivo, attento alla storia e alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. - (Adnkronos) -avrà il suo, unadiche punta a cancellare degrado, abbandono, cantieri dismessi e a recuperare e potenziare attività produttive trascurate, quali la pesca, la piccola cantieristica, il mercato del pesce. E, naturalmente, le relazioni umane. E' ilstamane alla stampa dal sindaco Giacomo Tranchida, dal presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, e dai rappresentanti del raggruppamento temporaneo di progettisti che si è aggiudicato il concorso internazionale, avviato nel novembre 2020. Si tratta - si sottolinea- di una grande occasione per lache, con uncomplessivo, attento alla storia e alle ...

