Presentata a Roma il partito VITA | tra i fondatori anche Sara Cunial e l’Avvocato Polacco

Si è svolta ieri, all'interno della sala Conferenze dell'associazione Stampa Estera, la presentazione del partito VITA, e che punta a presentarsi alle elezioni del 25 settembre: all'indomani della crisi di Governo che ha coinvolto il panorama politico italiano nelle ultime ore, la parlamentare indipendente Sara Cunial, coadiuvata da Davide Barillari, Luca Teodori e Paolo Sensini. Scende in campo tra i fondatori anche l'Avvocato Polacco, celeberrimo sui social e sulle tv nazionali per le sue posizioni rispetto ai vaccini anti-covid e all'emergenza povertà in Italia. "I partecipanti a VITA mobiliteranno tutte le famiglie italiane in tutte le piazze, strade, spiagge nella più grande rivoluzione democratica popolare italiana per poter ...

