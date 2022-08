Preghiera della sera del 3 Agosto 2022: “Allontana il male da noi” (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Allontana il male da noi”. È la Preghiera della sera da recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra Preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 3 agosto 2022) “ilda noi”. È lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del L'articolo proviene da La Luce di Maria.

luigidimaio : 42 anni dalla #stragedibologna. Vite innocenti tragicamente spezzate, anche giovanissime. Una preghiera per loro e… - matteosalvinimi : Una preghiera per Giulia e Alessia. Mi stringo forte al dolore degli amici e della famiglia. - vaticannews_it : ??Questa mattina, come di consueto al termine di ogni Viaggio Apostolico, il #Papa si è recato nella Basilica di San… - melaco77 : RT @S_soldato_Maria: Inizia #RosarioSocial #BrigataSanMichele al servizio della Madonna ????????uniamoci in preghiera - marcodifinizio : RT @LombardiLomby67: Sono Tua figlia. Non temo nulla. Nel silenzio della preghiera Trovo la pace Che il mondo vorrebbe togliermi. In Te,… -