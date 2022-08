Prefettura, incontro Torlontano-Lombardi: gli auguri di buon lavoro al presidente dell Provincia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata odierna il Prefetto Dr. Carlo Torlontano ha ricevuto il neo eletto presidente della Provincia Dr. Nino Lombardi, Sindaco del Comune di Faicchio. Il Prefetto, in occasione dell’incontro svoltosi nella massima cordialità, si è complimentato con il neo presidente per la sua elezione, formulando i migliori auguri di buon lavoro. Il Dr. Lombardi ha ringraziato il Prefetto, garantendo il proprio costante impegno per il miglioramento dell’efficienza della Amministrazione Provinciale – Ente di secondo livello a supporto della collettività locale. Nell’assicurare un operato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata odierna il Prefetto Dr. Carloha ricevuto il neo elettoDr. Nino, Sindaco del Comune di Faicchio. Il Prefetto, in occasionesvoltosi nella massima cordialità, si è complimentato con il neoper la sua elezione, formulando i miglioridi. Il Dr.ha ringraziato il Prefetto, garantendo il proprio costante impegno per il miglioramento’efficienzaa Amministrazionele – Ente di secondo livello a supportoa collettività locale. Nell’assicurare un operato ...

