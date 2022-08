Polizia kosovara rapisce ambulanza serba. Petar Petkovi?: “Situazione di terrore” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago – Continua a salire la tensione in Kosovo tra la comunità serba e quella albanese. Dopo la guerra del 1998-1999 per la conquista del territorio, vinta dalla fazione albanese Uck con il sostegno militare di Usa e Nato, la Situazione tra i due popoli di questa terra di confine non si è mai stabilizzata, anzi. In questi giorni le prepotenze albanesi stanno registrando una forte escalation nei pressi delle enclavi serbe, senza che la comunità internazionale proferisca parola. L’ultimo episodio conosciuto è accaduto nella giornata di ieri quando, i membri della Polizia kosovara albanese hanno sequestrato un ambulanza serba con il suo conducente. L’appello serbo alla Ue Lo scorso martedì 2 agosto, nel nord della provincia, alcuni membri della Rosu, forze speciali di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago – Continua a salire la tensione in Kosovo tra la comunitàe quella albanese. Dopo la guerra del 1998-1999 per la conquista del territorio, vinta dalla fazione albanese Uck con il sostegno militare di Usa e Nato, latra i due popoli di questa terra di confine non si è mai stabilizzata, anzi. In questi giorni le prepotenze albanesi stanno registrando una forte escalation nei pressi delle enclavi serbe, senza che la comunità internazionale proferisca parola. L’ultimo episodio conosciuto è accaduto nella giornata di ieri quando, i membri dellaalbanese hanno sequestrato uncon il suo conducente. L’appello serbo alla Ue Lo scorso martedì 2 agosto, nel nord della provincia, alcuni membri della Rosu, forze speciali di ...

