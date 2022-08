Polemica Coppa d’Africa, Koulibaly risponde ad ADL: “Serve rispetto. Sono sicuro di una cosa” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Hanno destato polemiche le recenti dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, circa le dichiarazioni in merito alla Coppa d’Africa. Argomento di discussione anche nel corso della conferenza stampa di presentazione di Koulibaly al Chelsea, suo nuovo club da diverse settimane. Di seguito, quanto commentato dallo stesso calciatore: “Per me la cosa più importante è rispettare tutti. Quando giocavo a Napoli, rappresentavo anche il Senegal. Vero che è stata dura quando siamo andati in Coppa d’Africa, ma Serve rispetto anche per le Nazionali africane. Come capitano del Senegal, penso non sia giusto parlare così di una nazionale africana. rispetto quello che pensa, se crede che la squadra possa giocare senza ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 3 agosto 2022) Hanno destato polemiche le recenti dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, circa le dichiarazioni in merito alla. Argomento di discussione anche nel corso della conferenza stampa di presentazione dial Chelsea, suo nuovo club da diverse settimane. Di seguito, quanto commentato dallo stesso calciatore: “Per me lapiù importante è rispettare tutti. Quando giocavo a Napoli, rappresentavo anche il Senegal. Vero che è stata dura quando siamo andati in, maanche per le Nazionali africane. Come capitano del Senegal, penso non sia giusto parlare così di una nazionale africana.quello che pensa, se crede che la squadra possa giocare senza ...

