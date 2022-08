Pogba inguaia la Juve | giallo sull' infortunio E il club pensa a Pjanic

(Di mercoledì 3 agosto 2022) La domanda da un milione di dollari - o, per la precisione, da 7 milioni di euro netti all'anno- è la seguente: Paulsi è fatto male durante la preparazione o il suo ginocchio era malconcio fin dallo sbarco a Torino? Il dubbio sorge spontaneo considerando l'impiego part-time delle ultime stagioni con il Manchester United e il conseguente mancato rinnovo di contratto. Ma il passato è alle spalle,ha ormai firmato un ricchissimo quadriennale con lae l'è da curare. Come, però? Con un intervento chirurgico definitivo (sutura) che comprometterebbe la partecipazione al Mondiale ma assicurerebbe un recupero "al 95%", con una via di mezzo (meniscectomia: due mesi ai box ma senza certezzee condizioni future) o con una terapia conservativa? QUESTIONE MONDIALI Il ...

