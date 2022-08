Pierpaolo Pretelli geloso di Giulia Salemi | Uno fissa il décolleté della mia fidanzata

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Una delle coppie più cliccate del web sono certamentee Pier Paolo. Ultimamente, però, è spuntato un video sui loro account social dove l’ex “velino” non è riuscito a trattenere la gelosia. Vediamo cosa è accaduto Per chi non lo conoscesse, Pier Paoloè un personaggio televisivo che fa spesso parlare di sé su diversi giornali di gossip. Il materano, infatti, ha debuttato sul piccolo schermo nell’ormai lontano 2011. È proprio in quegli anni che entra a far parte del corpo di ballo di “I migliori anni” e da subito ha dato prova di essere un ottimo professionista. La grande fama, però, arriva qualche anno dopo quando viene scelto per ricoprire il ruolo di “velino” per “Striscia la notizia”. Le sue più recenti e importanti apparizioni televisive, tuttavia, non sono da attribuire al noto ...