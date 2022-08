Piano delle manutenzioni sul Litorale | presentati marciapiedi e asfalti nuovi a Tirrenia

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Comune di Pisa prosegue anche nei mesi estivi il grandedi investimenti per la manutenzione straordinaria die strade cittadine. È terminato nel mese di luglio l’intervento di manutenzione straordinaria di, che ha visto, sotto il coordinamento di Pisamo, il rinnovo completo di via degli Alberi, via dei Salici, via della Selva e via dei Gelsi. Un investimento da parte dell’Amministrazione Comunale di 463mila euro che ha riguardato complessivamente il rifacimento di 3.250 metri quadrati di marciapiede e 8.124 metri quadrati di asfalto. L’intervento, che è stato presentato stamani mercoledì 3 agosto in una conferenza stampa a, alla presenza del Sindaco di Pisa, dell’assessore ai lavori pubblici e dell’amministratore unico di ...