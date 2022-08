Piacenza, udienza del Riesame per i sindacalisti arrestati. Presidio davanti al Tribunale (Di mercoledì 3 agosto 2022) È durata sei ore l’udienza del Tribunale del Riesame di Bologna che deve decidere sul al ricorso presentato da sei sindacalisti del Si Cobas e Usb di Piacenza per cui il gip di Piacenza ha disposto gli arresti domiciliari riconoscendo, a vario titolo, l’associazione a delinquere. Per la procura piacentina alcuni delegati – nel corso del tempo – hanno organizzato manifestazioni e picchetti con l’obiettivo di conquistare i lavoratori dei magazzini della logistica nella provincia emiliana. Per il gip una “faida” tra sigle sindacali, una guerra per le tessere, una “vera e propria lobby” che rappresentava un “sistema di potere” anche per arricchirsi sulla pelle dei lavoratori. Un quadro totalmente respinto dagli indagati e dai difensori. La difesa ritiene che l’inchiesta si basi su “una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) È durata sei ore l’deldeldi Bologna che deve decidere sul al ricorso presentato da seidel Si Cobas e Usb diper cui il gip diha disposto gli arresti domiciliari riconoscendo, a vario titolo, l’associazione a delinquere. Per la procura piacentina alcuni delegati – nel corso del tempo – hanno organizzato manifestazioni e picchetti con l’obiettivo di conquistare i lavoratori dei magazzini della logistica nella provincia emiliana. Per il gip una “faida” tra sigle sindacali, una guerra per le tessere, una “vera e propria lobby” che rappresentava un “sistema di potere” anche per arricchirsi sulla pelle dei lavoratori. Un quadro totalmente respinto dagli indagati e dai difensori. La difesa ritiene che l’inchiesta si basi su “una ...

