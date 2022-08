Petrolio, cosa aspettarsi dall’Opec+ (mentre i Patriot arrivano a Riad) (Di mercoledì 3 agosto 2022) Che dal vertice virtuale del sistema Opec+ odierno arrivi un cambiamento sostanziale nella politica di produzione sarebbe sorprendente. Tuttavia ci sono indicazioni secondo cui l’Arabia Saudita potrebbe chiedere, già durante questa riunione ministeriale dei Paesi produttori di Petrolio, di mettere in cantiere un aumento delle produzioni. Chi cerca di incastrare i pezzi del puzzle globale può associare questa traiettoria all’annuncio del governo americano di fornire 300 missili da difesa aerea Patriot (valore 3,05 miliardi di dollari) ai sauditi e 96 missili per il sistema THAAD agli emiratini – si tratta di componenti difensive, che per i Paesi del Golfo sono fondamentali come protezione da eventuali attacchi iraniani, o delle entità collegate (come gli yemeniti Houthi). Washington sta chiedendo agli alleati mediorientali, e soprattutto a ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 agosto 2022) Che dal vertice virtuale del sistema Opec+ odierno arrivi un cambiamento sostanziale nella politica di produzione sarebbe sorprendente. Tuttavia ci sono indicazioni secondo cui l’Arabia Saudita potrebbe chiedere, già durante questa riunione ministeriale dei Paesi produttori di, di mettere in cantiere un aumento delle produzioni. Chi cerca di incastrare i pezzi del puzzle globale può associare questa traiettoria all’annuncio del governo americano di fornire 300 missili da difesa aerea(valore 3,05 miliardi di dollari) ai sauditi e 96 missili per il sistema THAAD agli emiratini – si tratta di componenti difensive, che per i Paesi del Golfo sono fondamentali come protezione da eventuali attacchi iraniani, o delle entità collegate (come gli yemeniti Houthi). Washington sta chiedendo agli alleati mediorientali, e soprattutto a ...

lacittanews : Che dal vertice virtuale del sistema Opec+ odierno arrivi un cambiamento sostanziale nella politica di produzione s… - Mimmo19622 : @tharros_nuraghe @vadim07751823 @agambella Di una cosa dobbiamo essere certi alla Russia non mancheranno mai armi,… - GradCarre : RT @ester8159: Incomprensibile, l'uomo, che di sapiens ha gran poco, mette a rischio il Parco di Virunga (sito protetto Unesco) dove vive i… - Lucia05149332 : RT @ester8159: Incomprensibile, l'uomo, che di sapiens ha gran poco, mette a rischio il Parco di Virunga (sito protetto Unesco) dove vive i… - LeonardoMontef6 : @petergomezblog @fattoquotidiano Tutto questo per che cosa per far piacere gli USA? Non ci sto all’ucraina va la mi… -