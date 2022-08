Persone con malattie della pelle sbattute sui social: «Hai il vaiolo delle scimmie» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono oltre 500 i casi di vaiolo delle scimmie registrati in Italia. L’infezione continua a svilupparsi, portandosi dietro anche una buona dose di disinformazione, soprattutto sui social. L’ultima “trovata” è quella di pubblicare foto e video di Persone con problemi alla pelle, accusandole pubblicamente di avere la patologia e di mettere in pericolo l’incolumità degli altri. LEGGI ANCHE >>> Facebook potrebbe smettere di combattere la disinformazione sul Covid-19 Sui social le foto di Persone con malattie della pelle: “Hai il vaiolo delle scimmie” Sembra incredibile, ma è proprio ciò che sta accadendo. Su Dazed, viene raccontata la storia di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono oltre 500 i casi diregistrati in Italia. L’infezione continua a svilupparsi, portandosi dietro anche una buona dose di disinformazione, soprattutto sui. L’ultima “trovata” è quella di pubblicare foto e video dicon problemi alla, accusandole pubblicamente di avere la patologia e di mettere in pericolo l’incolumità degli altri. LEGGI ANCHE >>> Facebook potrebbe smettere di combattere la disinformazione sul Covid-19 Suile foto dicon: “Hai il” Sembra incredibile, ma è proprio ciò che sta accadendo. Su Dazed, viene raccontata la storia di ...

