"Perché lo dice il New York Times" Meloni disintegra la stampa estera (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Io penso che nessun italiano smetterà di votare Fratelli d'Italia Perché lo dice il New York Times". Giorgia Meloni a "Controcorrente", su Rete4, disintegra la stampa estera e spiega alla conduttrice Veronica Gentili Perché si è accesa la macchina del fango contro Fratelli d'Italia: "È imbeccata dalla sinistra italiana". Il conto alla rovescia per le elezioni del prossimo 25 settembre è partito: “Dicono che avremo un governo illiberale - ha spiegato - che esploderà l'Italia e l'Europa. Quando si fa questo racconto all'estero non si colpisce me, ma la Nazione”. La leader di Fratelli d'Italia domina i sondaggi e la coalizione di centrodestra fa paura agli avversari. In realtà da quando si è scatenato la crisi di governo con la caduta ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Io penso che nessun italiano smetterà di votare Fratelli d'Italialoil New". Giorgiaa "Controcorrente", su Rete4,lae spiega alla conduttrice Veronica Gentilisi è accesa la macchina del fango contro Fratelli d'Italia: "È imbeccata dalla sinistra italiana". Il conto alla rovescia per le elezioni del prossimo 25 settembre è partito: “Dicono che avremo un governo illiberale - ha spiegato - che esploderà l'Italia e l'Europa. Quando si fa questo racconto all'estero non si colpisce me, ma la Nazione”. La leader di Fratelli d'Italia domina i sondaggi e la coalizione di centrodestra fa paura agli avversari. In realtà da quando si è scatenato la crisi di governo con la caduta ...

meb : Emma Bonino dice NO a @matteorenzi perché nel 2014 non è stata confermata ministro degli Esteri. Credo sia meglio c… - CarloCalenda : Ora, questo sistema elettorale - purtroppo approvato da noi come dice il nome - è abbastanza immondo, perché costri… - Pontifex_it : Accumulare beni materiali non basta a vivere bene, perché – dice Gesù nel #VangelodiOggi (Lc 12,13-21) – la vita no… - Aretnutorn12 : @TERB841 @Francesso_ @emmaabattain Perché gli rispondi,il suo nome ti dice tutto?? - Vito_Cipolla : RT @Libero_official: 'Non credo che gli italiani smetteranno di votare Fdi perché lo dice il New York Times': la #Meloni risponde agli atta… -