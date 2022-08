“Perché ho detto no a Mediaset”. Caterina Balivo, il retroscena imbarazza il Biscione (Di mercoledì 3 agosto 2022) Caterina Balivo, retroscena sul suo mancato arrivo a Mediaset. A svelare tutto è lei. Sono giorno molto intensi per la conduttrice che a settembre tornerà su Tv8 con un nuovo programma come, tra l’altro, annunciato da Urbano Cairo. “Ha condotto per altre nel momento in cui comincia con noi diventa esclusiva con noi. Per quel che riguarda la durata abbiamo ipotizzato un numero importante di puntate, poi vedremo l’andamento”. Per Caterina è il ritorno dopo due anni in tv. Nel corso della sua carriera, i fan hanno già assistito al triste addio alla conduzione di Vieni con me nel periodo in cui è scoppiata la pandemia da Covid. Un momento che Caterina Balivo aveva ricordato confessando quanto da quel momento tutto fosse cambiato. La conduttrice infatti aveva preso la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022)sul suo mancato arrivo a. A svelare tutto è lei. Sono giorno molto intensi per la conduttrice che a settembre tornerà su Tv8 con un nuovo programma come, tra l’altro, annunciato da Urbano Cairo. “Ha condotto per altre nel momento in cui comincia con noi diventa esclusiva con noi. Per quel che riguarda la durata abbiamo ipotizzato un numero importante di puntate, poi vedremo l’andamento”. Perè il ritorno dopo due anni in tv. Nel corso della sua carriera, i fan hanno già assistito al triste addio alla conduzione di Vieni con me nel periodo in cui è scoppiata la pandemia da Covid. Un momento cheaveva ricordato confessando quanto da quel momento tutto fosse cambiato. La conduttrice infatti aveva preso la ...

