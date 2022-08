sportli26181512 : Percassi: 'Gasp ha chiesto di tenere Miranchuk. E su Muriel e Zapata...': Percassi: 'Gasp ha chiesto di tenere Mira… - aylinayaza : RT @Gazzetta_it: Atalanta, Percassi: 'Gasp ha chiesto di tenere Miranchuk. E su Muriel e Zapata...' - Gazzetta_it : Atalanta, Percassi: 'Gasp ha chiesto di tenere Miranchuk. E su Muriel e Zapata...' - hiklet1 : @MisterSanDiego1 A prescindere da cosa uno pensi sulla gestione Percassi e Gasperini, il doping non c'entra nulla.… - Thankilpin : RT @giorgio_gori: #Atalanta in #ChampionsLeague! #Atalanta nella storia! Grazie ragazzi, grazie Gasp, grazie presidente Percassi. Avete fa… -

Prima Bergamo

Luca, amministratore delegato dell'Atalanta, a margine della presentazione della nuova partnership con 'Vedrai', giovane ed emergente azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni basate su ...Miranchuk è in Italia dall'estate del 2020, quandoversò oltre 14 milioni nelle casse dalla Lokomotiv Mosca. Due anni di scuola, la migliore possibile per entrare immediatamente in ... Zortea e Ruggeri studiano dal Gasp: in attesa del mercato, sono le alternative in fascia L' Atalanta accelera. La società orobica, interessata da tempo alle prestazioni di Nuno Tavares, sembra essere sempre più vicina ad acquistare il terzino portoghese, di proprietà dell'Arsenal. La trat ...Nuovo rinforzo vicino per i nerazzurri L'Atalanta accelera. La società orobica, interessata da tempo alle prestazioni di Nuno Tavares, sembra essere sempre più vicina ad acquistare il terzino portogh ...