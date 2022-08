Per niente al mondo, trailer e poster dell’opera seconda di Ciro D’Emilio con Guido Caprino (Di mercoledì 3 agosto 2022) in arrivo al cinema distribuito da Vision Distribution Per niente al mondo è l’opera seconda di Ciro D’Emilio con protagonista Guido Caprino. Prodotto da Lungta Film di Andrea Calbucci e Maurizio Piazza e Vision Distribution e in collaborazione con Sky e Rai Cinema, il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche in Italia e nel mondo da Vision Distribution dal 15 settembre 2022. Nel cast accanto a Guido Caprino anche Boris Isakovic, Irene Casagrande, Antonio Zavatteri, Diego Ribon, Antonella Attili, Josafat Vagni e Valentina Carnelutti. Per questo suo secondo lungometraggio Ciro D’Emilio torna a lavorare con Cosimo Calamini con cui firma soggetto e sceneggiatura, con Salvatore ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 3 agosto 2022) in arrivo al cinema distribuito da Vision Distribution Peralè l’operadicon protagonista. Prodotto da Lungta Film di Andrea Calbucci e Maurizio Piazza e Vision Distribution e in collaborazione con Sky e Rai Cinema, il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche in Italia e nelda Vision Distribution dal 15 settembre 2022. Nel cast accanto aanche Boris Isakovic, Irene Casagrande, Antonio Zavatteri, Diego Ribon, Antonella Attili, Josafat Vagni e Valentina Carnelutti. Per questo suo secondo lungometraggiotorna a lavorare con Cosimo Calamini con cui firma soggetto e sceneggiatura, con Salvatore ...

fattoquotidiano : L’ACCORDO NEOCENTRISTA Niente leader e candidati “divisivi” nei collegi uninominali: Di Maio, Carfagna, Gelmini e r… - DiMarzio : .@juventusfc | Niente operazione per @paulpogba: terapia conservativa per il francese - AngeloCiocca : Assist della Ue alle ong. 'Niente più stop nei porti per le navi delle ong': lo ha deciso la corte di giustizia del… - emmegidesigner : @Ardito98731919 Anche il centro destra ! Quindi ? Hanno già dichiarato di essere allineati all’Europa e guardate co… - errabonda20 : @Sere_Serendi Ma meno male Soffre due volte per niente povero È come mettere una Saint Honore davanti ad un diabe… -