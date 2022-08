Pensioni, aumento assegni già da ottobre: non per tutti (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo le vacanze, ai percettori di trattamento Pensionistico verrà applicata la modifica ai ratei, diversa per ciascun reddito. I dettagli Agosto è iniziato e con esso il bollente calendario delle erogazioni INPS delle Pensioni. Il consueto appuntamento, tanto atteso quanto è delicata in questo momento la situazione economica di molti contribuenti, si svolge nell’arco di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo le vacanze, ai percettori di trattamentostico verrà applicata la modifica ai ratei, diversa per ciascun reddito. I dettagli Agosto è iniziato e con esso il bollente calendario delle erogazioni INPS delle. Il consueto appuntamento, tanto atteso quanto è delicata in questo momento la situazione economica di molti contribuenti, si svolge nell’arco di L'articolo proviene da Consumatore.com.

lauraboldrini : Dall'incontro tra Governo e sindacati passi in avanti su aumento stipendi a lavoratori e lavoratrici e adeguamento… - mariell38510172 : @matteosalvinimi Salvini il suo programma può illudere solamente gente che crede alle favole guardi in casa propria… - SimoneGiangasp1 : ??AUMENTO PENSIONI da 120 a 240€ A SETTEMBRE ???? LE STIME SULLA RIVALUTAZI... - talismanogiada : Barbecue #sondaggi Sondaggio della grigliatona in famiglia: due schieramenti, uno vota M5S contro precariato, per… - Ariel48536344 : RT @Virus1979C: #Conte cita l'esempio dell'aumento delle pensioni. 'Noi abbiamo aumentato quelle di cittadinanza - ha affermato -. Portare… -